【創科解碼@iM網欄】 在校園中埋下 AI人工智能技術的種子

筆者最近因為工作關係，經常接觸本地的中小學老師及職員，他們都了解到「AI人工智能」（Artificial Intelligence）將會是世界的未來，是一個正在加速發展的大趨勢。他們很想在校園裏開始提高學生們對AI人工智能的認知，但往往不知道該如何着手。

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誠言，AI人工智能的應用已經普遍地滲入各行各業，甚至我們的生活科技當中，並不止限於創新科技產業。近年大家在各種新聞媒體，以至廣告宣傳，也會經常會看到「AI人工智能」這個名詞。McKinsey & Company 2021年全球調查報告就指出，受訪公司內部有應用至少一項AI技術的，已增長至56%。當中，印度公司更是全球AI應用率最高的，亞太地區公司則排在第二位。

目前，在各類企業的營運上最常應用到AI人工智能的有3大部門：服務營運（Service Operations）、產品及服務發展（Product and Service Development）以及市場營銷 （Marketing and Sales）。因此，AI人工智能絕對是是未來職場的重要元素。無論我們的孩子將來在哪個國家、哪個產業、哪個部門工作，他們對AI人工智能都必須要有認識和訓練，才能在職場上有更佳發展。

說到要把AI人工智能帶進校園，其實並不困難，只需在校園生活體驗中，多讓學生接觸不同領域的智能技術。如果從小就多接觸，便會潛移默化，令他們對這方面的技術產生興趣，在他們的好奇心與求知欲之下，必然會主動去鑽研相關的知識。

智能圖書館系統，我認為是學校最應該考慮設置的。在智能圖書館中，學生掃描一下學生證，系統就可以馬上依據該學生的借閱記錄，向他們推介合適的圖書；圖書館甚至可以設置機械人，把學生所選圖書送到其坐下的位置上。學校更可以利用智能圖書館系統收集到的數據，作多元化分析，去了解學生的閱讀興趣、數量、程度與學業成績的關係，從而訂立有效方案鼓勵學生多閱讀課外書，提高閱讀氣氛。

我們在坊間已慣於使用的智能儲物櫃，也可以適用於校園環境。這類智能儲物櫃可以用學生證控制開關，毋須另外配備鎖頭或鎖匙，省卻大量的行政工作。學校更可以在系統上看到所有智能儲物櫃的統計數據：開關記錄、使用狀況等等。學校在特殊情況下需要檢查儲物櫃，也不用「剪鎖」對儲物櫃造成不必要的損壞。

本地學校若能在校園內提升系統及設施達至智能級別，創造出智能校園的氛圍，學生在這種環境下耳渲目染，自然就會熟悉人工智能並產生興趣，撒下智能技術的種子，等待他日發芽生長。

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作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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