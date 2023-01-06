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【MPF】積金局：正研究增加拖欠供款附加費　冀今年內完成研究優化方案

宏觀解讀 17:57 2023/01/06

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積金局署理營運總監許慧儀表示，積金局正研究優化附加費機制，令僱主及早繳付拖欠供款及附加費，加強保障僱員強積金權益。她指，增加拖欠供款附加費或是其中一個方法，目前研究處於初步階段，談論調升幅度是言之尚早，但強調優化機制的改動會諮詢包括僱主在內的持份者。冀今年內可完成研究優化方案，向市民及持份者作建議，倘要上調附加費，料程序將經立法會。

按現行法例，如僱主未有準時為僱員作出供款，需繳付相等於拖欠供款金額的5%的附加費。許慧儀稱，不論僱主何時補交供款，附加費水平均以5%計算，或會窒礙盡早繳付欠款，故積金局研究優化附加費機制。

積金局提供數據顯示，去年全年局方向違規僱主發出共34.2萬張「強積金供款及附加費繳款通知書」，每月平均有28,500張，與2019年度比較，增幅33%。至於發出付款通知書後補交欠款趨勢，在去年，能於到期日（即通知書發出日期起計14日內）或之前補交欠款和付加費的僱主百分比為28.4%，跟2020年、2021年分別28.8%、29%相若。而積金局去年透過民事申索追討欠款的個案，去年有1033宗，按年增約6%，比對2019年則增約17%。

該局認為，疫情影響香港經濟至今3年，僱主能清繳欠款的能力下降，加上許多僱主暫時停業等因素，亦影響調查進度。

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記者：胡學能

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