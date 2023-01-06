  • 22°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中港通關】珠江客運周日起提供港澳碼頭往返深圳蛇口共4班航班、往返深圳機場航線　實施官網實名制售票（附時間表）

股市 17:52 2023/01/06

分享：

分享：

【中港通關】珠江客運周日起提供港澳碼頭往返深圳蛇口共4班航班、往返深圳機場航線　實施官網實名制售票

珠江船務 （00560） 宣佈，珠江客運將於1月8日有序恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸的航班。珠江客運於復航初期，計劃每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口兩進兩出4個航班、中國客運碼頭往返深圳機場碼頭三進三出6個航班，並在短期內陸續恢復其他航線及加大航班密度。

珠江客運指，為方便旅客購置船票，復航初期提供官方網站（www.cksp.com.hk）上的實名制售票服務，香港市區售票處（中港城售票處、港澳售票處）暫不提供售票服務。

中國客運碼頭往返深圳機場只需1小時

另外，復航初期新增「中國客運碼頭往返深圳機場」航線，旅客1小時航程就可到達深圳機場碼頭，可避免陸路排隊過關擁堵及塞車等意外情況。

香港機場海天客運碼頭往內地轉船服務也於1月8日同步恢復，初期將安排香港國際機場往蛇口7個航班，方便海外旅客通過香港國際機場轉船回內地。

相關文章：

【中港通關】東鐵綫往來上水及落馬洲站列車　將大部分時間提升到4至8分鐘一班

【中港通關】冠忠巴士升0.8%　周日起逐步恢復跨境運輸服務

【中港通關】國泰航空倍增前往內地航班數量　1月14日起每周營運61對航班、3月增至逾100對

編輯：陳韻妍

港股 中國客運碼頭 香港國際機場 港澳客輪碼頭 口岸 出入境管制 船票 中港城 China Hong Kong City 香港 珠江船務（00560）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【MPF】積金局：正研究增加拖欠供款附加費　冀今年內完成研究優化方案

下一篇文章

【內房銷售】中海宏洋全年銷售跌逾43% 　一文看清2022年內房銷售（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升115點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升115點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款