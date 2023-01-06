【中港通關】珠江客運周日起提供港澳碼頭往返深圳蛇口共4班航班、往返深圳機場航線　實施官網實名制售票（附時間表）

▲ 【中港通關】珠江客運周日起提供港澳碼頭往返深圳蛇口共4班航班、往返深圳機場航線 實施官網實名制售票

珠江船務 （00560） 宣佈，珠江客運將於1月8日有序恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸的航班。珠江客運於復航初期，計劃每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口兩進兩出4個航班、中國客運碼頭往返深圳機場碼頭三進三出6個航班，並在短期內陸續恢復其他航線及加大航班密度。

珠江客運指，為方便旅客購置船票，復航初期提供官方網站（www.cksp.com.hk）上的實名制售票服務，香港市區售票處（中港城售票處、港澳售票處）暫不提供售票服務。

中國客運碼頭往返深圳機場只需1小時

另外，復航初期新增「中國客運碼頭往返深圳機場」航線，旅客1小時航程就可到達深圳機場碼頭，可避免陸路排隊過關擁堵及塞車等意外情況。

香港機場海天客運碼頭往內地轉船服務也於1月8日同步恢復，初期將安排香港國際機場往蛇口7個航班，方便海外旅客通過香港國際機場轉船回內地。

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編輯：陳韻妍