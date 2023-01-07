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【ESG】 中資行響頭炮　ESG基金打零息牌

Hot Talk 17:40 2023/01/07

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信銀國際為合資格客戶免ESG認購費。

中資行為推動綠色金融產品，特選客戶認購ESG（環境、社會及管冶）基金有機享零收費，且轉入基金符條件者最高獎1.2萬元。

●信銀國際：去年代銷21隻ESG基金 較年初增9隻

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡回應本報查詢時表示，該行一直積極參與綠色金融發展，截至去年底，共代銷21隻ESG基金，較去年初增加9隻。客戶可於旗艦流動銀行平台、inMotion動感銀行的「ESG 基金排行榜」，直接查閱所有ESG基金表現及派息等資料，以便進行比較，冀為客戶提供便捷及多元化ESG選擇。

產品種類方面，梁淑怡透露，除了傳統環球債券、股票及股債混合型基金外，亦有主題類型，比方︰能源、農業、交通及營養科學等；現時客戶較偏好環球股票及股債混合型的ESG基金。

●參與零售綠債分銷  綠債及ESG基金資產值倍增

此外，去年信銀國際亦參與零售綠色債券分銷，又推出為高端客戶而設的ESG保險產品。截至去年10月底，該行的綠色債券及ESG基金的資產值較去年初增加超過1倍。且一直積極推廣客戶使用電子月結單，支持全面綠色金融發展。

談及2023年的投資環境，梁淑怡認為，美國通脹出現見頂回落之勢，加上聯儲局自去年12月開始減慢加息步伐，市場預期美國息口將逐步見頂，令美元回軟。然而，歐洲經濟陷入衰退的預期比美國早，這或限制美滙指數的下行空間。整體而言，美元向下移的機會較高，有助非美貨幣進一步上升。

她剖析，基於現時環球經濟未明朗，投資市場仍較波動，表現相對穩定的ESG基金確實受到部分投資者青睞。在涉足ESG產品時，投資者可以根據自己不同的風險偏好去選擇投資策略。例如屬於中度風險取態者，投資ESG股債混合型基金，可以在分散風險之餘，亦提供較吸引的派息，部分基金提供近5厘的每月派息，能達致穩中求勝。

●特選客「0%認購費優惠」2大注意事項

目前經旗下inMotion動感銀行認購基金，最低單次認購金額為800元（或等值）。由即日起至2023年3月31日，特選客戶透過網上渠道（包括inMotion動感銀行及網上銀行）認購基金可享0%認購費優惠，轉入基金更可享高達12,000元現金獎賞。

梁淑怡補充兩大注意，分別為︰（1）特選客戶是指，只適用於在2022年1月1日至12月31日期間，未曾於該行認購任何基金的一般客戶、CITICfirst 及CITICdiamond客戶。「0%認購費優惠」（即豁免認購費）的最高豁免認購費︰CITICdiamond 及 CITICfirst客為5,000元、一般客戶為1,000元。合資格客戶須先繳付認購基金的認購費，銀行將以現金回贈方式存入合資格客戶的港元儲蓄戶口，詳情可參閱有關優惠條款及細則。

（2）每累積100,000港元基金轉入，獎賞300港元，詳情可參閱有關優惠條款及細則。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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