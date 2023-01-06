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英護士工會或接受1成加幅 較要求減半

環球社會熱點 17:45 2023/01/06

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英國護士早前發起罷工，為106年來首次。當地傳媒報稱，工會近日或有意接受薪酬10%上調。據悉，工會代表指原本要求的19%只是協商的起點，亦承諾就任何新加薪方案投票表決，並促請政府作出妥協。

英國擬立法結束罷工潮 要求公營部門維持最低服務水平 【下一頁】

英國最大護士工會皇家護理學院（RCN）秘書長卡倫（Pat Cullen）受訪時表示，知道外界有不少人批評RCN要求的19%不現實，但她強調加幅是目標。卡倫指如果有新加薪方案，將讓成員投票表決。

卡倫表明理解現時的經濟狀況，並希望能夠與衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）及首相辛偉誠（Rishi Sunak）好好商討，大家各讓一步在中間達成共識（meet the government halfway）。有媒體指出，工會暗示可能接受10%加幅。

英國政府企硬 工會聯盟促護士放棄加薪19%要求 【下一頁】

數以千計工會護士於去年12月15及20日發起兩次罷工，要求改善薪酬待遇。由於協商未有進展，工會已宣布英格蘭護士會在1月18及19日再次罷工。工會亦威脅，如始終未能達成共識，未來半年將繼續有工業行動。

英國政府早前已拒絕接受獨立薪酬評估機構的建議，不同意為合資格護士加薪1,400英鎊（約1.3萬港元），即平均約4.3%加幅。但政府表明，願意與工會商討2023至24年度的薪酬調整方案。

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責任編輯：吳漢培

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