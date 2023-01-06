【新股IPO】粉筆2469下周一掛牌 暗盤升5.05% 一手帳面賺250元

內地職業教育培訓服務供應商粉筆（新上市編號:02469）將於下周一（9日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開6.1%，報10.5元，最高曾見12元，暗盤收市報10.4元，較招股價9.9元升5.05%；成交156萬股，涉資1,620萬元，以每手500股，一手帳面賺250元。

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粉筆是次來港上市以招股價上限9.9元定價，其招股價範圍介乎9.5至9.9元，香港公開發售部分錄得超額認購約32.88倍；一手中籤率僅7.58%，認購16手即8,000股穩獲一手；聯席保薦人為花旗、中金及美銀證券。

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記者：張以正