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【港元定期存款】港元定存最高息10.9厘 3大銀行鬥搶短錢

17:42 2023/01/06

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元旦伊始滙豐、中銀及恒生鬥搶短錢。

新年開局首周，竟多達17間銀行調整港元定期存款息，當中4加6減，另有7行加減不同存期的年息。包括單以今天（1月6日）計已有6行減息，東亞 （00023） 削半年及1年0.1厘，1年期的新息率為4.7厘。上商撤半年4厘息，星展下調4個月年息0.1厘至4.4厘，招商永隆降低3個月以上年息，劈幅最大是3個月期，減0.4厘至險守4厘；大眾銀行更全面降息，建行亞洲更罕現本周內3連減，最高息現為3個月期，累劈0.4厘至4.35厘，跟1年期看齊。

●兩大發鈔行本周出招  中銀7天年息7厘  滙豐1個月10厘

不過，全周最吸睛的，是兩大發鈔行鬥搶頭炮，包括本周二（3日）中銀香港 （02388） 勁加7天短存3厘，新息率至7厘；這是繼滙豐（HSBC）於元旦日大幅調升1個月年息5厘至10厘以來，兩大發鈔行鬥搶短錢。

此外，集友亦連環推兩個5厘息，包括288天享5.1厘，168天也有5厘，入場費齊為100萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立，上限3,000萬元，優惠至1月18日。而南商上調1個月年息0.5厘至兩厘。

反觀，6行卻減息，除上商及建行亞洲外、創興撤5厘，富融皆削半年及1年期，PA0B下調3個月及5個月年息，信銀國際向3個月及半年期埋手。

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●恒生短加長減 7天短存勁加4.9厘  新息率10.9厘冠全城

另方面，恒生 （00011） 短加長減；相反花旗卻短減長加，大新 （02356） 、交銀香港、招商永隆、東亞及大眾則加完又減，頻密調息。

連續3周減息的銀行數目多於加息，專家指眼下市旺，料超短存最具加息空間，畢竟港股攞頭彩開門紅，短存方便投資者隨時調動閒資作炒股用。

檢視2023年首周，吸存戰有兩大焦點︰

（1）湧現3個短存破頂息：
首先是7天年息有10.9厘，恒生短加長減，把1周短存從6厘勁加4.9厘，新息率至10.9厘，為冠絕全城的高息王。

另一破頂息是1個月有10厘，創相同存期新高。滙豐把原本的5厘倍增至10厘，但其玩法較另類，屬於股票交易獎勵計劃，指定理財戶須先參加旗下「交易薈」，在「投資全速易」App每月至少完成1項股票買賣交易，可涵蓋港股、A股及美股，但不包括IPO新股及月供計劃；再開立定存才獲額外獎賞，存款起存額為1萬元。

滙豐於2020年已推「交易薈」，按照交易額而定經紀佣及定存上限。若大戶的交易等級達至最高的6級，每月交易金額達4,000萬元，存款上限為400萬元，以1個月享年息10厘，料賺取逾3.3萬元利息。

●東亞破頂息  新推2個月6.8厘  新客上限2萬元至3月底

第3個破頂息是東亞新推兩個月享6.8厘，須全新客戶於1月3日至3月31日期間，開立東亞銀行BEA GOAL戶口，並透過電子網絡銀行服務或手機應用程式敘造定存；以上限兩萬元計，賺息226元。

（2）大幅提高門檻：繼南商於去年底把1年定存享5厘息，起存額由100萬元上調至300萬元後；本周輪到大新，該行雖勁升半年及1年期逾3厘、至重上3.8厘，但把起始金額從20萬元倍增至100萬元。

經歷新年開局的調息浪，令3個月期的高息榜呈大執位，因東亞的8.8厘及華僑永亨的5厘已於去年底截止，遂由花旗的4.88厘爆冷取代摘冠。

半年期方面，基於恒生把5厘息下架；大眾財務及富邦齊以4.9厘升級雙冠王。1年期也有小變，富邦續以5.1厘奪冠，創興撤5厘而失落三甲榜。

此外，比拼4大行的短中長息，先看7天期，恒生以10.9厘冠絕4大行，險勝滙豐的10厘。中銀香港於1月3日勁加3厘、至7厘，渣打香港 （02888） 是5厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

恒生發言人今午回應本報查詢指，現時恒生客戶經個人e-Banking、個人Mobile App、電話理財熱綫或分行，兌換指定貨幣達1萬元（或其等值），並同時設立一星期定期存款，即可享年利率優惠。Signature優卓理財或優越理財客戶可享10.9厘年利率優惠，而綜合戶口或優進理財客戶可享10厘年利率優惠。

至於1個月年息，滙豐於去年12月5日重手加兩厘至4厘，稱冠4大行。中銀是3.6厘、恒生於1月3日新推此存期3.19厘，渣打是兩厘。那邊廂，1個月滙豐另有10厘選擇，屬股票獎勵計劃的定存優惠。

論及長息，恒生於去年12月初提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；滙恒皆撼贏中銀及渣打的4.1厘。

半年期方面，恒生於1月3日把特選客戶的年息狠削0.32厘、至4.68厘；其他客戶則加0.1厘、至4.49厘；以上兩存息皆跑贏3間發鈔行。而滙豐為4.3厘，中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生於1月3日減特選客戶0.12厘、至4.68厘；其他客戶加0.1厘至4.39厘。滙豐為4.6厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周以3個月期執位，因平保 （02318） 旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）減0.4厘至險守4厘，一哥王位讓路給小米 （01810） 牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.1厘。

其餘存期的榜首沒變，1個月是PAOB的1.5厘摘冠。半年期呈雙冠王，TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）、以及天星的4.2厘奪冠。

●星展：料樓按掛鈎拆息 高位4.3厘至4.5厘

9個月期以匯立4.5厘稱冠，1年期以天星的4.3厘跑出，拋離工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 牽頭的虛銀、富融（Fusion Bank）的3.8厘；以及眾安（ZA Bank）的3.31厘。15個月是匯立的4.4厘居首，兩年期以中銀香港、怡和系及京東數科參股的虛銀、livibank的4.2厘領先。

1個月拆息連跌14天，今天報3.52厘，市料在農曆年前後反覆。 星展銀行 （香港）環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，料與樓按掛鈎的拆息，低位約在3.6厘到3.8厘，高位料為4.3厘至4.5厘左右。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君
 

livi Bank 天星銀行 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 富融銀行 創興銀行（01111） 南洋商業銀行 集友銀行 上海商業銀行

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