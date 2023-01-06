【虛擬資產】FTX破產雪球持續滾動？ 有合作銀行股價腰斬需裁員40%

FTX破產效應持續漫延，除了令不少投資者「損手爛腳」之外，近日有美國小型銀行亦因FTX破產而沉陷財務危機，股價幾乎腰斬，公司也宣布裁員40%，期望可以度過難關。

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據了解，該間名為Silvergate的銀行是一間位於美國加州小型銀行，原本只處理中小企業借貸服務，之後轉型成最積極投入加密貨幣的銀行，因投資FTX而股價大升，隨著FTX破產，現在公司的財務狀況也跟著FTX快速墜落。

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根據Silvergate近日發表的報告顯示，202年第四季客戶提領了價值81億美元的數位資產，迫使公司必須出售其他資產滿足提款需求。然而出售尚在虧損的債券，導致公司必須承擔7.18億美元損失。而Silvergate從2013年投入加密貨幣業務以來，所有獲利加總還不到7.18億美元，代表銀行過去近十年的獲利在今季直接賠光。

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撰文：鄭日棱