2017年入市仍賺過百萬離場　荃灣全．城匯連錄獲利成交

雖然反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）重返至2017年5月水平，但近期荃灣全．城匯連錄的獲利成交，買家均於2017年入市。中原地產賴文城說，全．城匯8座中層B室成交，實用面積427平方呎，兩房間隔，最初開價1,028萬元，終以853萬元沽出，實用呎價19,977元。據了解，原業主於2017年8月以636萬元一手買入單位，持貨5年多，現賬面獲利217萬元，單位升值34%。

賴文城透露，買家為上車客，睇樓一年多，之前心態觀望，直至最近通關有望，見樓市回暖，便趕緊出動入市。

利嘉閣譚健偉說，全．城匯5座中層B室，實用面積433平方呎，兩房間隔，享內園景，原叫價約950萬元放售，終累減92萬元，以858萬元易手，實用呎價約19,815元。據悉，原業主於2017年以705.2萬元一手購入單位，持貨約5年，現帳面獲利約152.8萬元，物業期內升值約21.7%。

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