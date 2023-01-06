▲ 【中港通關】中銀香港料通關將帶動跨境業務增長 過去5個月跨境客戶新開戶數目按年升逾15%

中港即將通關，中銀香港 （02388） 個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗預期，春節後中港兩地在人員、物資及資金上的流動會更加活躍，並將帶動中銀香港今年的跨境業務增長，目前中銀香港已於多個重要口岸及標誌性地點，設立共9家跨境理財服務中心，並增設跨境服務大使，以滿足跨境客戶的各項跨境服務需求。

劉賽麗指，受惠早前香港推行「0+3」檢疫安排及集團推出多項便利措施，截止12月底，過去5個月中銀香港跨境客戶新開戶數目較去年同期上升超過15%，而隨中港恢復通關，將有更多內地客戶親臨分行使用銀行服務，並有助帶動跨境理財通業務發展。

此外，中銀香港持續與中國銀行 （03988） 內地分行緊密合作，自去年5月以來，推出一系列線上便利優化措施，協助客戶遙距更新資料及重啟內地賬戶等事宜。截至去年11月底，累計超過12,000名客戶成功透過中銀香港見證服務及中國銀行深圳分行的電子平台，更新證件資料記錄。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

相關文章：

【中港通關】東鐵綫往來上水及落馬洲站列車 將大部分時間提升到4至8分鐘一班

【中港通關】宏利香港：目標今年增聘逾3000名代理人 迎通關後內地訪港客業務增長

【中港通關】李家超：1.8通關每日限額6萬港人北上 高鐵不遲於1月15日復運 跨境學童在農曆新年後放寬來港上課

編輯：陳韻妍