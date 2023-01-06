美漢槍殺7名家人後自殺 5未成年子女同遇難

美國猶他州一名男子在妻子提出離婚後，槍殺7名家人後再自殺，美國警方公布更多詳情。警方表示，死者包括男子的太太及岳母，以及5名子女。警方承認，目前尚未清楚男子犯案動機。死者一家是摩門教教徒，和當地社區關係良好，當地不少民眾對案件感到震驚。

馬斯克兒子車輛遭神秘人跟蹤 保安還擊反變疑犯 【下一頁】

美國猶他州（Utah）依諾克城市（Enoch City）警方周四（5日）就案件召開記者會指，42歲男子海特（Michael Haight）在40歲的妻子Tausha Haight提出離婚2周後，開槍打死太太、78歲岳母Gail Earl及5名子女後自殺。

▲ 死者全家福

據悉，5名子女全數未成年，3個女兒分別為17、12及7歲，而兩個兒子則分別僅為7及4歲。所有死者身上都帶有槍傷。

法庭文件記錄顯示，Tausha於去年12月21日入稟申請離婚，丈夫海特亦於同月27日收到文件。諾克城市市長Geoffrey Chesnut表示，目前尚未清楚男子犯案動機。當地警方亦指，數年前就曾調查涉事一家，其內部問題或存在已久。

安德魯繼孫生母慶英返學安全 諷美校園槍擊嚴重 【下一頁】

案件震驚當地社區，當地是美國發展得最快的地區之一，當地大多數家庭信奉摩門教，海特一家亦不例外。當地官員更指海特一家在鎮上亦非常有名，很多居民都曾和死者一家參加教堂活動。市長表示，案件對當地很多家庭而言是一個巨大的打擊。

當地官員透露，由於Tausha缺席本周的聚會，親友在未能聯絡到一家後決定報警，當地警方於周三（4日）前往住所查看情況，揭發案件。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀