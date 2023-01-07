【清酒新世界@iM網欄】 2022年總結 評選最傑出清酒（二）

上篇專欄開始總結個人認為2022年最傑出的清酒，今篇延續之前的話題，接著簡單逐一介紹餘下的酒清，分別有最佳冬酒的鍋島 NEW MOON和米香味最濃郁的天領 御嶽山 冰雪貯藏酒 純米吟釀生原酒，以及日本一枝難求的信州亀齢 美山錦 純米大吟醸。

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每一年的冬酒MVP一定是鍋島的NEW MOON，這是一款純米吟釀，擁有優秀穩重的吟釀果香，甜度和酸度也完美平衡，酒造選用了中取最為優秀的部份，因此味道比較柔和，帶有微碳酸口感，有如小泡沫在舌頭上起舞一樣，十分順口，而且米味亦十分濃厚，NEW MOON更是鍋島唯一的生原酒！

另一款天領 御嶽山 冰雪貯藏酒 純米吟釀生原酒也是生原酒，卻擁有濃厚米味。這酒使用濁河溫泉水及飛騨孕育的稻米釀造而成，御嶽山是日本百名山之一，

據了解溫泉水是在海拔1800米的山上才能找到，而且酒造將原酒進行了約100日的低溫雪中貯藏，山上雪中的酒桶溫度約為0度，令清酒慢慢地熟成，最終在未經火入的情況下賦予清酒醇厚獨特的味道—精緻的吟釀香及醇厚的米飯香，而且在熟成過後也增加了不同的口感令清酒更清爽！

近年來有一款清酒一直都是有市無貨供不應求，在日本也是一枝難求的，這就是信州亀齢的美山錦 純米大吟醸，又稱銀龜。相信大家對這款清酒不陌生，但還是要介紹一下的，銀龜在2020年的IWC 純米大吟醸部已經得到了金賞，更達到了39%的精米步合，如同酒藏的名字一樣，帶有「綺麗」的感覺，剛好日文「綺麗」跟「亀齢」的發音也近似。開瓶的時候，就能夠感受到整個空間瀰漫着美妙及高貴的吟釀香，入口的第一下就能感到杜氏岡崎美都里小姐對清酒的細膩，清酒的味道非常之清澈，香氣也十分突出，酒感微重身，米香味濃郁，甘甜可口！

今年我會繼續介紹清酒，感謝大家一直的支持，祝各位新年快樂、福兔迎祥！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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