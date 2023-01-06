投資客趁平入市　429萬購沙田花園城　料享3.5厘租金回報

中港通關在即，入市氣氛持續升溫，有投資者搶先入市。中原地產曾展鵬說，沙田花園城雅翠苑（2座）中層A室，實用面積350平方呎，兩房間隔，去年11月放盤，當時叫價約500萬元，經多番減價後，終以429萬元易手，累減71萬元，實用呎價約12,257元。

曾展鵬透露，新買家為長線投資者，見單位價錢合理，怕遲買會貴，所以把握機會買樓收租，以單位市值租約金約12,000元至13,000元計，料享約3.5厘租金回報。

據了解，原業主於2015年12月以200萬元入市上址，持貨8年，現賬面獲利229萬元離場，物業期內升值約1.1倍。

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