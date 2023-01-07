【玄人‧峰語@iM網欄】風水話你知 揀好樓的不二法門

上期談及「玄空飛星」揀樓的盲點及不足之處，今期會繼續講解揀選一間風水樓要留意的地方。一如之前所言，香港稍懂風水的受眾，普遍都是中了「理氣毒」，簡單言之大家都很着重揀樓的坐向，反而風水的核心源頭巒頭沒多大留意。每次我跟大家探討風水，都一定會講巒頭的重要性，原因是我信奉「巒頭無假、理氣無真」，而這短短的八個字，已概括了風水的重要學理。

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事實上，風水上的巒頭學說，基本上離不開不出晉代郭璞《葬書》的框架，即使現在建築學及客觀環境大有不同，但巒頭之學說也不出兩樣。反之理氣學說就有很多門派、學理，而每一派都說自己的是名門秘法，點鐵成金，比一直比較流行包括「八宅法」、「三合法」、「三元法」、「玄空飛星」、「玄空大卦」、「玄空六法」……等，這些流派賣點就是理氣處理上的不同。正因巒頭只有一個，理氣卻五花八門，所以巒頭一定假不了的，問題是處理巒頭的理氣手法：即如何運用理氣去引動巒頭上的優勢及減輕其破壞，卻是條條大道通羅馬，那個方法可行是事後才知，所以理氣的真偽沒有一定的絕對答案，所以才有理氣無真的評語。

如果大家還不明白，我再打一個比喻，一間住宅就好比一塊牛肉，高質還是劣質本身是先天的，而將它放在那個地方去保存（巒頭），會直接影響其肉質及變化。至於用甚麼方法（理氣）將牛肉去烹調至最好才上碟，卻是可以用蒸、炆、煮、炸等，但大前提是要看如何去配合肉質去落手。這正好比風水一樣，理氣方法很多，但如何切合客觀巒頭將住宅搞好，才是我們風水師最大的學問，亦因如此，為何我們看風水，一定要首重巒頭，次取理氣。只要外內巒頭無破無損，而具透光、通氣有情，就算方位上不是旺山旺向，都已經是好風水。反之，那怕方位上是旺丁旺財，但巒頭不佳，衝合無情，幾好的方位也是徙然。

另外，近年還有一個謬誤，就是人人都想找北方見水的住宅，這個又是中了理氣上的毒。之前我已講解過為何九運會有北方見水樓才旺的道理，原因是北方屬上元一運代表，現在進入下元九運，因此上元北方仍屬退氣方，要見水催動其弱氣。如果沒有北方見水方位，南方見山也是可取的，因為九運南方當旺，見水在催動變為更旺，變成了一個動煞了。



由是觀之，大家在未來揀樓，不要太過執着於要旺丁旺財向，又不一定要北方見水才是上等屋，因為風水是生，學理是死，有時過於執着搵風水樓，卻忘記了風水的本意，那就本末倒置。





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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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