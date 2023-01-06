【中港通關】啱哂大忙人 中國移動推上門核酸採樣服務 1700元起即日知結果

中港兩地即將於本周日（1月8日）通關，加上農曆新年將至，預料將吸引大批香港人北上與親友團年共聚，根據內地最新通關規定，自1月8日起入境中國只須持48小時核酸檢測陰性結果。中國移動香港優越會（Privilege Club）宣佈，即日起推出上門核酸採樣服務優惠，最快即日獲取檢測結果，讓Privilege Club會員足不出戶輕鬆完成核酸檢測，全面滿足會員往返內地需要。

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根據內地最新通關規定，自1月8日起入境中國只須持48小時核酸檢測陰性結果，而毋須向中國駐外使領館申請健康碼，入境後也不用再集中隔離及再進行核酸檢測，預料將有不少港人北上渡歲，港九新界各區的檢測中心會因此而會湧現人潮。

Privilege Club為會員貼心提供上門核酸採樣服務優惠，全天候24小時接受預約，並安排專人上門進行採樣，減省會員於親臨檢測中心輪候的時間，最快更可即日獲得檢測結果，前往內地輕鬆無憂。是次服務由中國生物科技 V Care 健康中心提供，辦公時間內原價收費1,700元，非辦公時間原價收費2,000元， Privilege Club會員尊享200元折扣優惠。

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Privilege Club會員只需提早在入境內地前48小時前登入MyLink App，進入Privilege Club會員專區頁面，選擇「優越會會員尊享上門核酸採樣優惠」，填妥表格並選擇預約上門核酸採樣時段，最快當日便會收到中國生物科技 V Care 健康中心電話確定，完成付款後（銀行入帳 / FPS / AlipayHK / PayMe）便可安坐家中靜候專人上門進行核酸採樣，最快即日透過電郵取得檢測結果，例如在早上10時或之前完成採樣，當日下午4至6時便收到電郵。此外，Privilege Club會員更同時額外享有新冠抗體檢測75折*（*新冠抗體檢測市場零售價$600，Privilege Club會員優惠價 $450；需同時登記中國人壽（海外）1年免費「醫加」會籍。）優惠，搶先進行全港獨家Omicron中和BA.1 / BA.2 / BA.4 / BA.5 抗體檢測。



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責任編輯：陳詠妍