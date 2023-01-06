  • 20°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關交通】因應周日首階段通關 九巴城巴將重開部分往返路線【內附詳情】

理財智慧 18:23 2023/01/06

分享：

分享：

政府宣布本月8日起，實施與內地首階段免檢疫通關，而九巴亦宣佈將於通關日起恢復往返落馬洲支線邊境管制站的B1線 [天水圍（天慈）⇋ 落馬洲站] ，並加強連接北區路線的服務，以配合乘客需要。

【MPF】去年強積金投資淨回報跌15%　人均蝕逾4萬為22年來第二差【下一頁

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接

九巴表示，連接天水圍、元朗及落馬洲站的B1線，將會在通關當日恢復服務。由天水圍天慈邨開出的班次，服務時間由清晨5點50分至晚上9時15分，至於落馬洲站開出的班次，最早的班次在早上6時40分開出，尾班車晚上10時25分開出。B1線約15至30分鐘一班車。除了落馬洲支線管制站，文錦渡管制站亦於同日重開，加上農曆新年假期將至，九巴預計往返北區的乘車需求將上升，其中由1月9日（星期一）起， W3線 [上水 ⇋ 佐敦（西九龍站）] 將延長服務時間

另外，城巴新界西口岸特快路線號線計劃於同日起加強服務，通關日起大部份班次將提升至15分鐘一班， 班次較現時增加一倍；來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線，亦會於同日加強至提供全日基本服務，及提供途經迪士尼樂園的特別班次。

各大巴士公司路線安排：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 交通 巴士 口岸 出入境管制 文錦渡 落馬洲 九巴 城巴 港珠澳大橋

上一篇文章

【美股焦點】高盛集團策略師：聯儲局仍保持高利率 2023年價值股表現勝成長股

下一篇文章

【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【放寬措施】澳門8日起放寬防疫限制　往澳門最新交通詳情一覽
【放寬措施】澳門8日起放寬防疫限制　往澳門最新交通詳情一覽
後生女趁平趕入市　獲慈母資助上車　380萬購澤豐花園三房戶
後生女趁平趕入市　獲慈母資助上車　380萬購澤豐花園三房戶
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款