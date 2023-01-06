【通關交通】因應周日首階段通關 九巴城巴將重開部分往返路線【內附詳情】

政府宣布本月8日起，實施與內地首階段免檢疫通關，而九巴亦宣佈將於通關日起恢復往返落馬洲支線邊境管制站的B1線 [天水圍（天慈）⇋ 落馬洲站] ，並加強連接北區路線的服務，以配合乘客需要。

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九巴表示，連接天水圍、元朗及落馬洲站的B1線，將會在通關當日恢復服務。由天水圍天慈邨開出的班次，服務時間由清晨5點50分至晚上9時15分，至於落馬洲站開出的班次，最早的班次在早上6時40分開出，尾班車晚上10時25分開出。B1線約15至30分鐘一班車。除了落馬洲支線管制站，文錦渡管制站亦於同日重開，加上農曆新年假期將至，九巴預計往返北區的乘車需求將上升，其中由1月9日（星期一）起， W3線 [上水 ⇋ 佐敦（西九龍站）] 將延長服務時間

另外，城巴新界西口岸特快路線號線計劃於同日起加強服務，通關日起大部份班次將提升至15分鐘一班， 班次較現時增加一倍；來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線，亦會於同日加強至提供全日基本服務，及提供途經迪士尼樂園的特別班次。

各大巴士公司路線安排：

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撰文：鄭日棱