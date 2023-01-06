【MPF】去年強積金投資淨回報跌15%　人均蝕逾4萬為22年來第二差

積金局公布2022年投資表現，過去一年「年率化淨回報」大跌15.5%，即每名「打工仔」年蝕4.01萬元。以過去10年計，強積金淨回報率升1.7%，而自2000年12月1日以來，上升2.3%。

截止2022年12月底，強積金總資產值達1.05萬億元，與10年前4,400億元上升139%。

積金局執行董事（政策）余家寶指出，強積金成立22年以來，14年錄得收益，8年錄得虧損，表現最差的是2008年「金融海嘯」，淨回報率下跌30.2％，而2022年則為表現第二差的一年。不過，根據往年經驗，經歷跌幅後，表現往往能夠回升，建議積金成員不需要太著眼短期波動。

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問到預期2023年積金表現會否有改善，余家寶就表示：「無水晶球睇是否回升」 ，提到中港通通關的確是利好因素，但仍面對加息、戰爭等因素，所以不敢斷言一定會改善。

署理營運總監許慧儀指出，受到疫情影響，企業倒閉或僱主拖欠供款數量增加，2022年積金局向違規僱主發出「強續金供款及附加費繳付通知書」，每月數目達2.85萬份，與2019年相比增加33%。

而僱主收到付款通知書後，有補交欠款及附加費的比例只有28.4%，為近4年以來最低。經民事申索追討的個案更由2021年的971宗，增至2022年的1,033宗。而成功追討就只有1.42億，為2019年以來最低。

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為保障僱員，許慧儀稱，局方正研究優化附加費機制；同時亦研究增加拖欠供款附加費，即拖欠供款額的5%，不論僱主何時補交供款，附加費水平均以5%作計算。

除此以外，預期可減少300億至400億行政費的「積金易平台」預期於2025年全面運作。積金局行政總監鄭恩賜表示，局方於去年底收到承辦商電訊盈科通知，受到疫情影響，以及人手流失等因素，軟件編製部分就進度滯後，將要延期8個月。

積金局稱對承辦商未能按合約原訂時間表完成，非常不滿及遺憾；已要求承辦商提交報告解釋情況，並要求承辦商聘請獨立專業顧問公司就補救方案作可行性評估，再直接向局方滙報情況。主席劉麥嘉軒表示，目前對「積金易平台」如期於2025年推出的目標持審慎樂觀態度。



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