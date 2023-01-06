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孝順女2.8萬租皓畋兩房　供父親通關後回港居住

股樓投資 17:04 2023/01/06

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中原地產司徒嘉惠表示，何文田皓畋6座高層G室，實用面積665平方呎，採兩房加書房間隔，單位座向東方，可享遠煙花海景，最新以2.8萬元租出，折合實用呎租42元。

新租客為一名孝順女，見中港兩地即將通關，即積極物色新居供父親回港居住，對上址一睇即中，見單位擁部份傢俬，可省卻部份添置傢俱費用，即決定承租。據了解，上址業主於2018年7月以1947.6萬元購入單位，現成功於農曆新年前租出感雀躍，暫可享1.7厘回報。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

何文田 皓畋 中原地產 二手市場 私人屋苑

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