孝順女2.8萬租皓畋兩房　供父親通關後回港居住

中原地產司徒嘉惠表示，何文田皓畋6座高層G室，實用面積665平方呎，採兩房加書房間隔，單位座向東方，可享遠煙花海景，最新以2.8萬元租出，折合實用呎租42元。

新租客為一名孝順女，見中港兩地即將通關，即積極物色新居供父親回港居住，對上址一睇即中，見單位擁部份傢俬，可省卻部份添置傢俱費用，即決定承租。據了解，上址業主於2018年7月以1947.6萬元購入單位，現成功於農曆新年前租出感雀躍，暫可享1.7厘回報。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機