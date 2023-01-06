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泰國重新要求兩針接種證明 部分旅客或需先投保

環球社會熱點 17:07 2023/01/06

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泰國去年全面放寬防疫措施，迎接國際旅客回歸。然而，當地政府近日宣布，將重新收緊防疫，要求旅客提供新冠疫苗接種證明，並要求所有需要提供陰性檢測結果的旅客需要先有包括治療新冠的保險。

南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者 【下一頁】

泰國政府周四（5日）舉行部長級會議，商討在下周日（8日）迎接中國旅客的準備工作。衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）會後表示，泰國將重新要求旅客提供接種最少兩針疫苗的證明。

同時，如旅客返回出發地需要陰性核酸檢測結果，入境泰國前亦需展示囊括新冠檢測及治療的保險證明。措施被指希望確保，一旦旅客在泰國確診，能夠負擔當地的醫療費用。

不過，阿努廷未表明相關措施何時實行。阿努廷亦呼籲旅客，如果出現呼吸道疾病感染症狀，應延後前往泰國的行程。他亦重申，泰國不會要求任何國家旅客入境時需要出示檢測結果。

中國旅客佔7成南韓輸入個案 逃跑確診男落網 【下一頁】

阿努廷指出，泰國醫療專家同意，新冠監察措施應該適用於所有國家及地區的旅客，同時亦理應足夠當地應對即將急升的中國旅客人數。阿努廷強調，泰國醫療系統有能力處理任何緊急狀況，若有疫情突然爆發，政府亦有計劃應對。

阿努廷表示，今次是泰國恢復經濟及過去近3年損失的機會。泰國國家旅遊局副局長丹內斯（Tanes Petsuwan）預期，1月將有約6萬名中國旅客入境，數目將持續上升。局長比巴德（Pipat Ratchakitprakarn）預計，農曆新年後將有更多中國旅客。

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責任編輯：吳漢培

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