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【券商點睇】直播業務盈利能力提升 新東方在綫升6.2%

股樓投資 16:31 2023/01/06

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中金表示，由於新東方在綫（01797）直播業務日均商品成交金額提升，分別上調其2023和2024財年收入46%和33%，至37億元人民幣和44億元人民幣，並且考慮到直播業務盈利能力提升，又上調調整後歸母淨利潤48%和49%至11億元人民幣和13 億元人民幣。該行維持對其「跑贏行業」評級，上調目標價至58元。新東方在綫周五（6日）收市報54.25元，升幅6.2%。



【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀


該行預計，公司2023上半財年收入為19億元人民幣，按年增長232%，經調整淨利潤5.5億元人民幣，經調整淨利潤率為29%。相比起去年同期虧損4.1億元人民幣，其收入利潤增長幅度較大，主要因公司直播流量在本財年增長迅速，以及業務模式逐漸成熟下，自有品牌形象初步建立且盈利水平較高。

 


【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股，請按【見下頁

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中金又預計，其2023上半財年直播業務收入佔比為84%，根據飛瓜數據整理直播營運數據顯示日均GMV提升，東方甄選粉絲總量從去年6月94 萬人增長到11月3,614萬人；日均商品成交金額由去年6月2,507萬元人民幣，增長至11月3,058萬元人民幣，其中受惠於轉化率和客單價的提升。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 港股 新東方在綫（01797）
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