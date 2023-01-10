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【高息股】越秀交通：新改擴建項目已通過　投資額約170億人幣、內部回報率逾7%

股市 20:43 2023/01/10

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【高息股】越秀交通：新改擴建項目投資額約170億人幣、內部回報率逾7%　料内地交通3月或恢復至疫情前水平

越秀交通 （01052） 已於周二（10日）審議廣州北二環高速公路改擴建擬議的徵地協議。越秀交通副總經理潘勇強指，改擴後可紓緩廣州北二環高速交通壓力，預期擴建後項目的内部回報率（IRR）為7.2%。方案於股東大會獲股東高票通過後，項目將於今年6月開展工程，預計2028年竣工及通車。

潘勇強預計，項目投資額為170億元（人民幣，下同），其中119億元將透過銀行貸款獲取，其餘51億元則來自内部資源及分拆華夏越秀高速REIT所產生的款項。問及項目對公司負債影響，潘勇強稱，項目施工期接近五年，因此投入屬於分批進行，對信用評級及財務影響不大。

公司稱，北二環收入佔公司路費總收入逾30%，預期擴建後公路的經營權期限將大幅延長最多25年至2053年，可為集團帶來穩定現金流。

潘勇強：料内地交通3月或可恢復至疫前水平

潘勇強稱，由於内地各地疫情已過第一波高峰，南方城市所受衝擊則更少，各地交通流量恢復情況理想，現各大城市交通已恢復擁堵，預計農曆新年時交通流量將進一步提升，3、4月或可恢復至2019年水平。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：伍鍵文

港股 越秀交通基建（01052） 分拆 疫情 內地物業 壓力 REITS 基建股 農曆新年 基建
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