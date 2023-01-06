中原將設「優才顧問中心」助來港高端人才置業　內地樓市最差時刻已過

中港通關在即，市場情緒大為提振，市場看好通關後中港兩地經濟復蘇前景。中原地產（中國內地）總裁李耀智表示，現時內地疫情處於階段性，部份城市情況開始受控，開關消息亦令到市場信心回升，疫情漸趨平常化，相信最差時刻已過，預計今年樓市應會表現不錯，一線城市相對看好，預計成交量會明顯增加，二三線城市料復蘇較慢。

李耀智表示，中原中國內地規模去年有所收縮，現時約有2萬名營業員及後勤，分行數目約863間。料今年人手及分行數目維持現有水平，服務範圍則會擴大，配合通關及港府搶人才措施，中原中國加強功能，招攬及統籌內地人才南下香港。

中原梁善球表示，過去三年內地封關及嚴格封控下，中原地產仍促成不少港人內地置業之成交，可見港人北上買樓意欲仍在，買房目的主要是用作退休養老，亦有部份用作度假、創業落腳等，樓價集中於120萬元至300萬元人民幣。為迎接通關後北上置業需求增加，中原的大灣區展銷廳準備重開。

去年特首施政報告提出「高端人才通行證計劃」，勞工及福利局日前公布已接獲2600個申請，並已批出1400個，獲批人士隨時可獲得通行證。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產及中原中國將在廣州、深圳、上海及香港四地開設「優才顧問中心」，於各中心內將有法律團隊、移民顧問，以及專業營銷團隊為有意來港的高端人才，提供專業顧問服務。中原地產香港大灣區團隊現時約有800人，將視乎通關進度及規模，再決定增聘大灣區團隊人手。

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