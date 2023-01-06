【電動車】小鵬理想齊插6%　受累國產Tesla再度減價　小鵬：按自身情況調整售價

▲ 【電動車】小鵬理想齊插6% 受累國產Tesla再度減價

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）中國3個月內再減價，觸發市場擔憂內地車市需求疲弱，並掀起減價潮未完。電動車走弱，比亞迪 （01211） 跌2.4%，吉利 （00175） 跌3.4%，而蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 走低5%至7.7%。

對於小鵬汽車是否會跟進降價一事，據內媒報道，小鵬汽車內部相關人士回應表示，小鵬汽車有自己的銷售節奏，會根據自身情況決定產品售價及促銷活動，而非跟隨其他車企。

周五Tesla中國國產Model 3車型起售價由之前的26.59萬元（人民幣‧下同）降至22.99萬元，大減13.5%；而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

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編輯：姚卓然