  • 23°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】小鵬理想齊插6%　受累國產Tesla再度減價　小鵬：按自身情況調整售價

股市 15:54 2023/01/06

分享：

分享：

【電動車】小鵬理想齊插6%　受累國產Tesla再度減價

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）中國3個月內再減價，觸發市場擔憂內地車市需求疲弱，並掀起減價潮未完。電動車走弱，比亞迪 （01211） 跌2.4%，吉利 （00175） 跌3.4%，而蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 走低5%至7.7%。

對於小鵬汽車是否會跟進降價一事，據內媒報道，小鵬汽車內部相關人士回應表示，小鵬汽車有自己的銷售節奏，會根據自身情況決定產品售價及促銷活動，而非跟隨其他車企。

周五Tesla中國國產Model 3車型起售價由之前的26.59萬元（人民幣‧下同）降至22.99萬元，大減13.5%；而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

相關文章：

【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　日本同樣減價

【TSLA】Tesla據報新春期間仍繼續升級生產綫　以滿足Model 3改款需要

【電動車】蔚來董事長李斌發信力數團隊不足　到底有那8項？

編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 比亞迪 港股 蔚來－SW（09866） Tesla 電動車 汽車
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　泰國入境收緊：旅客需至少打兩針（1月6日）

下一篇文章

【MPF】積金局：積金易進度料延遲8個月　承辦商電盈企業方案稱受人才短缺影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升115點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升115點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款