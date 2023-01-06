【MPF】積金局：積金易進度料延遲8個月　承辦商電盈企業方案稱受疫情及人才短缺影響

▲ 【MPF】積金局：積金易進度料延遲8個月 承辦商電盈企業方案稱受人才短缺影響

港府2017公布籌建「積金易」電子平台，精簡和標準化行政工作，期望可推低強積金行政費，惟項目發展進程現阻滯。積金局行政總監鄭恩賜表示，積金易平台構建在軟件編製部分進度滯後，籌建積金易平台的承辦商電訊盈科企業方案反映因疫情出現人才流失和短缺。他指，承辦商估計整體進度很有可能會比合約原定時間表延遲8個月，平台公司要求承辦商確保平台須2025年內完成全部帳戶轉移程序。

積金局主席劉麥嘉軒表示，局方會督促承辦商盡快追落後，亦會安排獨立專業顧問評估系統功能及帳戶資料安全，對2025年如期完成全部戶口轉移程序此時間表持審慎樂觀態度。

鄭恩賜表示，原定去年底完成系統開發和功能測試，承辦商最新評估在今年年中完成該步驟；原定今年上半年完成系統測試，承辦商最新評估今年下半年才完成該步驟。他指，局方對承辦商很有可能未按合約完成並且交付系統非常不滿和遺憾。

平台公司已向電盈企業方案發警告

鄭又指，當平台公司知道軟件開發開始出現延誤問題時，已立刻要求承辦商提交報告解釋情況，並敦促他們盡快提出改善措施，亦已要求承辦商聘請獨立專業顧問公司，就其建議的補救方案進行可行性評估，並直接向積金局和平台公司報告。平台公司已向承辦商發口頭和書面警告，保留採取法律行動及要求承辦商賠償等追究權利。

對於最新構建工作進度的影響，鄭補充稱，積金局及平台公司去年10月已要求承辦商進行評估。按承辦商11月提交的評估，系統要全面完成，很有可能需要多8個月；平台公司會續監督承辦商追趕進度的情況，並審視平台最新構建工作進度對強積金依次加入平台的影響。如未能追趕進度，承辦商預計平台完成構建和受託人開始將強積金計劃依次加入平台的時間很有可能會延後，即首批5間加入平台的受託人（「先行者」）要到明年年初才可以開始轉移至平台。

積金局稱，最新構建工作進度對政府政策措施無影響，包括政府在2025年實施取消強積金對沖，以及為低收入僱員代供強積金。

電盈企業方案：目標維持2025所有MPF計劃加入平台

電訊盈科企業方案發言人回應本報查詢時指，受疫情及人才短缺問題影響，積金易平台構建出現滯後，「我們會積極追趕構建進度，目標維持在2025年將所有強積金計劃加入平台」。

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記者：胡學能