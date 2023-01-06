▲ 【MPF】積金局：積金易進度料延遲8個月 承辦商電盈企業方案稱受人才短缺影響

港府2017公布籌建「積金易」電子平台，精簡和標準化行政工作，期望可推低強積金行政費，惟項目發展進程現阻滯。積金局行政總監鄭恩賜表示，積金易平台構建在軟件編製部分進度滯後，籌建積金易平台的承辦商電訊盈科企業方案反映出現人才供應短缺。

鄭恩賜指，承辦商評估完成系統測試的時間，將由原定今年上半年，延至下半年完成，估計整體進度很有可能會比合約原定時間表延遲8個月，局方對承辦商很有可能未按合約完成並且交付系統非常不滿和遺憾。平台公司已向承辦商發口頭和書面警告，保留採法律行動及促承辦商賠償等追究權利。

平台公司要求承辦商確保平台須2025年內完成全部帳戶轉移程序。

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記者：胡學能