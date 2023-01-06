英遇10年最嚴重流感季 每周死亡人數急升

冬天為流感肆虐最厲害的季節，英國現時正遇上近10年來最嚴重的流感季，醫療系統壓力持續加強。最新數據顯示，當地流感感染率雖然有回落，但因流感入院人數亦有明顯增幅。每周流感死亡人數接近1.5萬人，死亡率創近兩年新高。

英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空 【下一頁】

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）最新數據顯示，截止周日（1日）為止一周內，每周流感感染比率由創過去10年新高的每10萬人中的14.8人，大幅回落至8.3人。

即使感染人數回落，但仍比過去4年的冬天高。同時，聖誕節前一周流感入院人數亦比2017至18年增加50%。85歲或以上入院率為每10萬人中61.8人，75至84歲則為31.8人。

流感肆虐使英國每周死亡人數創下近兩年來新高，截至2022年12月23日一周，已有近1.5萬人死亡。英國泰晤士報指出，今次是自2010至11年豬流感爆發後，英國經歷致死率最高流感季。

醫療系統壓力更超疫情高峰 英政府建議重戴口罩 【下一頁】

國民保建服務（NHS）數據反映，當新冠變種病毒XBB.1.5首次在英國發現後，當地病毒水平於12月中到頂，流感入院人數亦在2022年最後一周開始減少。

專家希望現時跌勢真確，避免醫療系統在流感及新冠夾擊下壓力大增。但官員認為，跌勢可能因聖誕節延後匯報有關，未來可能再有增長。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培