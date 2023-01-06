珀麗灣三房呎價跌穿一萬　呎售9898元創同類新低

香港置業曾金強表示，加息放緩及預期逐漸見頂，加上股市持續向好, 二手成交持續增多，而12月市場明顯加快。踏入2023年保持走勢，本月首星期馬灣珀麗灣更連錄3宗成交。其中珀麗灣25座低層D室，實用面積約591平方呎，建築面積約775平方呎，屬3房間隔，望翠綠山景。曾金強稱，業主以680萬元放售，其後香港加按息，而且股市持續下滑，買家觀望氣氛濃 成交收縮，業主跟隨市場續下調價格，直至近日，外區自用客議價至585萬成交, 累減95萬元，實用呎價不足1萬元，僅9,898元，創屋苑同類單位新低。

資料顯示，業主於2009年8月以約270萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利315萬元，單位期內升值約1.2倍。

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