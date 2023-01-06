【日本勞工】日本實際工資創8年來最大跌幅　央行目標難達成

日本厚生勞動省今（6日）公布，國內11月實際工資（Real Wage）按年下跌3.8%，連跌8個月，遜經濟學家預期按年減2.8%。另外，11月名義工資（Nominal Wage）則按年增加0.5%。有經濟師表示，部分日本企業已陸續開始提高工資，當中包括佳能株式會社（Canon Inc.）及麒麟控股株式會社（Kirin Holdings）。

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日本實際工資創8年來最大跌幅，令日本央行實現伴隨物價上揚的工資增長目標存在一大段距離。實際工資持續下跌，在一定程度上令外界相信，日本央行行長黑田東彥在剩下的任期內，並不會進一步採取行動。黑田東彥之前曾表示，要實現央行2%的通脹目標，需要約3%的工資增幅。惟日本市場此前已錄得近40年來最高的通脹，即使工資上調也遠遠趕不上物價升幅。

黑田東彥多番強調，在工資和物價穩定上漲之前，日本央行不會放棄量化寬鬆政策（即QE），還表示去年12月調整現金殖利率（Dividend Yield）曲線上限的舉措，是為了解決市場功能問題，而非邁向政策正常化。

不過，日本大型券商野村證券（Nomura）的經濟學家 Uichiro Nozaki 則認為，去年11月實際工資下跌是因為1次性的年終獎金減少，所以單看11月的數據，就得出工資大幅下降的結論還言之過早。日本各界均關注今年春季進行年度勞資談判後，日本的工資趨勢是否會發生變化。

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責任編輯：楊嘉軒

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