【退休計劃】香港退休計劃協會倡政加快大灣區轉型 成港人退休理想目的地

香港退休計劃協會發佈《大灣區—香港退休人士的目的地》，該會行政委員會主席邱鎧平表示，香港人口急速老化，對基本支援服務，尤其是醫療護理帶來更大需求及壓力，希望可以加快大灣區轉型，成為香港市民的理想退休目的地。根據香港政府統計處的研究顯示，57.9%受訪的退休人士有意移居大灣區的內地城市，其中以深圳及廣州為首選。



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提及有關移居大灣區的五大關鍵因素，包括社會保障、強積金／退休金安排、醫療／護理、財務規劃及稅務規劃。該會就以上五個因素提出六項建議。當中包括提高社會保障福利的可轉移性、推廣以大灣區主導的固定金額自願捐款、提高可扣稅自願性捐款稅務優惠、增加稅務優惠，鼓勵準退休人士自願向強積金計劃作出供款、給予優待讓身處大灣區的香港退休人士等。

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去大灣區退休面對不同的問題，因為兩地政策、法律、醫療等仍存在一定的差異，如香港人常用的醫療卷目前人內地仍未可以通行。行政委員會副主席李子恩表示，坦言兩地同步化需要一定的時間，循序漸進，期望港府及公眾更關注大灣區退休的選擇。

另外，近年不少港人會在大灣區購入物業，等退休。然而若業主離世，其物業的擁有權或繼承人等問題誰屬?由於兩地法律不一，市民若選擇在大灣區置業需要留意兩地法律，目前仍未有解決案。

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