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【著數優惠】Fusion Bank進駐 K11 Art Mall 夾公仔 贏大獎（附邀請碼）

理財智慧 15:14 2023/01/06

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Fusion Bank (富融銀行) 推出「開業兩周年感謝慶」，並由今日起至2月5日於尖沙咀K11 Art Mall中庭舉辦大型主題活動，現場將設有互動攤位遊戲，讓大眾親身體驗透過Fusion Bank實踐「Play Hard, Bank Easy」的智慧生活理念，新客戶憑邀請碼【FUN11】成功開戶更可獲取250 K Dollar（1 K Dollar=1 HKD ）。

【富豪排行】寵物都有富豪排行榜？Taylor Swift愛貓身價達9,700萬美元全球第三

完成任務　獲夾公仔贏大獎機會

攤位遊戲包括「兩周年線上快問快答」、「打卡影相停不了」及「Fusion快閃預登記」，只要親臨K11商場並完成指定任務，包括追蹤Fusion Bank社交平台帳號、線上答題及與Fusion Bank品牌吉祥物「小富」合影打卡等，即可憑蓋印換領精美禮品，全數完成任務更可以獲得夾公仔贏大獎的機會。

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

富豪 大眾 財富及資產管理 富融銀行 電玩手遊 Fusion 社交平台 商場 香港經濟日報

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