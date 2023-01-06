▲ 【內房危機】中國恒大據報下周三與離岸債券持有人舉行首次面對面會議 屬債務違約一年多以來首次

據《彭博》引述知情人士透露，中國恒大 （03333） 計劃下周三（11日）與離岸債券主要持有人團體舉行首次面對面會議。這將是中國恒大債務違約一年多以來首次召開此類會議。

知情人士更指，公司定在香港會見美元債券持有人特設小組的成員。至於針對恒大上個月提出、並在視頻會議上討論的債務重組計劃，債券持有人特設小組可能會提出反建議。其中有指將包含債權人希望的關鍵修訂內容，以增強中國恒大方案的吸引力。

恒大債務重組備受關注，公司原先自定2022年底提出債務重組初步計劃，但再次未能如期公布。



中國恒大的媒體代表沒有立即給予評論。特設小組的顧問機構Moelis &Co.和Kirkland & Ellis LLP沒有立即回應消息。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

相關文章：

【恒大3333】許家印：恒大732個保交樓項目已全面復工 去年累積交樓30.1萬套

【恒大3333】恒大據報周五與境外債權人開會 正式討論債務重組方案

【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺 恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠（第三版）

編輯：姚卓然