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【內房危機】中國恒大據報下周三與離岸債券持有人舉行首次面對面會議　屬債務違約一年多以來首次

股市 14:43 2023/01/06

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【內房危機】中國恒大據報下周三與離岸債券持有人舉行首次面對面會議　屬債務違約一年多以來首次

據《彭博》引述知情人士透露，中國恒大 （03333） 計劃下周三（11日）與離岸債券主要持有人團體舉行首次面對面會議。這將是中國恒大債務違約一年多以來首次召開此類會議。

知情人士更指，公司定在香港會見美元債券持有人特設小組的成員。至於針對恒大上個月提出、並在視頻會議上討論的債務重組計劃，債券持有人特設小組可能會提出反建議。其中有指將包含債權人希望的關鍵修訂內容，以增強中國恒大方案的吸引力。

恒大債務重組備受關注，公司原先自定2022年底提出債務重組初步計劃，但再次未能如期公布。

中國恒大的媒體代表沒有立即給予評論。特設小組的顧問機構Moelis &Co.和Kirkland & Ellis LLP沒有立即回應消息。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

港股 恒大 債券 香港 中國恒大（03333）
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