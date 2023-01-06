【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標

▲ 詐騙者集中攻擊流動裝置，與去年同期相比，全球流動裝置所受到的攻擊量從 2.6億次上升至5.05億次。（法新社）

傳統的第三方欺詐手法常見於亞洲各地，近年更逐漸演變為涉及第三方帳戶存取權限的假冒詐騙。網絡安全方案供應商LexisNexis Risk Solutions指出，香港及新加坡已成為柬埔寨詐騙集團的主要目標。

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流動裝置網絡攻擊 按年升94%

LexisNexis Risk Solutions分析在2021年7月至2022年6月期間，亞太區的 65 億筆網上交易，當中記錄了33億次機械人攻擊和數百萬次欺詐攻擊。該公司指出，詐騙者集中攻擊流動裝置，與去年同期相比，全球流動裝置所受到的攻擊量從 2.6億次上升至5.05億次，按年上升94%。

LexisNexis更發現，香港和新加坡的網絡攻擊主要來自柬埔寨的詐騙集團；而其他亞太區國家，如日本、澳洲等的網絡攻擊分布則更國際化。此外，澳洲、英國和美國亦出現與授權推送支付欺詐相關的假冒詐騙新趨勢。

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LexisNexis Risk Solutions欺詐和身份識別總監Thanh Tai Vo表示，全球詐騙情況複雜多變，企業如果繼續依賴傳統方法去檢測網絡詐騙，將會遇上很大挑戰。要明智地預防欺詐，他建議企業要從物理身份轉移至數碼身份驗證，當中需要運用多層防禦，加入數碼情報和行為分析等關鍵要素。

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責任編輯：陳卓賢