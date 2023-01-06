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【日圓匯價】日央行據稱無必要再倉促調整收益曲線控制政策　圓滙觸134、兌港元5.82算

股市 15:03 2023/01/06

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日央行據稱無必要再倉促調整收益曲線控制政策

外電引述消息人士指，日本央行官員認為幾乎沒有必要無必要再次倉促大幅調整收益率曲線控制政策（YCC），以改善債券市場運行。日圓滙價走低0.5%，報134.07，每百日圓兌5.826港元。

據指，日央行會在審視經濟和金融市場的狀況後，在1月會議召開前最後一刻才會作出進一步的決定，又認為有必要研究12月政策調整的影響，暗示日央行目前沒有考慮連續兩個月採取行動。

日本央行在去年12月會議意外宣布擴大國債利率波動的區間，允許10年期國債收益率在0%的目標上下浮動50個基點。消息指，日本央行官員認為交易員仍在消化相關影響，債券可能會在一段時間內保持大幅波動。

日央行1月18日公布議息結果。

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編輯：袁諾曦

日本央行 經濟 日圓
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