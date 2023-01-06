【新春好去處】新城市廣場 日韓台三地花海 盡情打卡

​​​​​​通關在即，唔想同人迫?趁住呢個假期提早去各大商場打卡，新年期間可以選擇去親戚朋友家拜年，唔使同人迫，仲可以執相再出Post !

今年新城市廣場聯同HomeSquare於農曆新年假期間斥資逾1,000萬元打造春節推廣及旅客優惠，推出以日韓台三地花海作主題的「花．團．錦簇」新春裝置，把京都、首爾、和台北的花海搬到商場，打造4大打卡熱點並配以逾4米高可愛萌兔裝置，以寓意新一年香港大展鴻「兔」，花開富貴。同期更推出三大主題新春市集，包括：童趣滿分的「加菲貓新春市集」、花香滿溢的「錦上添花市集」及週末限定的「品味市集」。

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三大市集引入人氣商戶進駐，應節的兔年精品﹑新春必備年花、手作小物，或是生活家品都有。而「加菲新春市 集」更特別設計多個趣怪可愛加菲打卡場景以及推出全新登場的加菲造型賀年精品，大家又可以打卡!



具香港特色利是封



新春裝置加上三大主題市集，夠哂消磨一個假日時間，新城市廣場與HomeSquare 亦攜手邀請到著名設計師Ken Lo，設計富沙田特色的「富貴河村」利是封套裝及兩款新指精品。利是封共四款設計，把城門河、車公廟等地標配合賽龍舟、踏單車等沙田特色活動，融入喜慶當中，盡顯沙田獨有景致及風土人情，於商場消費滿指定金額便可換領。

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冬日購物賞

新城市廣場更聯同一眾商戶推出冬日購物賞，鼓勵消費之餘更回饋市民。由即日至1月31日，於新城市廣場內即日以電子消費滿2,500元可得到總值650元商戶電子禮券；滿6,500元即可得到總值1,500元商戶電子禮券；滿18,000元更可得到總值3,400元商戶電子禮券，日日賞您逾5,500元禮券，以進一步提升人流及鼓勵消費。

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