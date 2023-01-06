美眾議院議長遲遲未決 民主黨議員兒子成國會新寵

美國眾議院議長選舉連續3日舉行，共和黨領袖麥卡錫經過11輪投票後仍然未能成功當選。民主黨眾議員戈麥斯家人抵達華盛頓原定見證他的就任，結果卻因議長遲遲未能確定，連續數日需參加投票。戈麥斯決定帶著4個月大的兒子參與投票，結果兒子在議院內受到眾人喜愛。

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現年48歲的戈麥斯（Jimmy Gomez）於周二（3日）已和家人抵達華盛頓特區，原定在短期內宣誓就職，開展他作為加州第34區代表的第4個任期。他周二時曾在社交平台Twitter上發文開玩笑指，現時開始教4個月大的兒子Hodge兒歌《I’m just a bill》是否為時過早。

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未料議長之位遲遲未決，戈麥斯需一連三日留在國會大樓中。戈麥斯於是帶著兒子參與投票，並在Twitter上記錄父子相處日常。他周三（4日）貼出一張兒子身穿針織連體衣的相片後表示，兩人位於民主黨衣帽間，兒子已飲了2瓶奶，亦替他更換多次尿片，料議長投票將會繼續。

周三稍後時候亦有影片顯示，戈麥斯用背帶將兒子背在胸前參與投票。他在投票前指，自己代表兒子和其他工薪家庭，投票給民主黨人杰弗里斯（Hakeem Jeffries）。而站在一旁的民主黨進代派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）亦有輕撫嬰兒頭部。

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戈麥斯周四（5日）亦和兒子再度現身國會，有相片顯示，他曾和同樣帶著嬰兒翻工的黨友Joaquin Castro交流育兒心得。戈麥斯甚至還得美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）丈夫Chasten Buttigieg的協助，後者育有一對雙胞胎子女，並為戈麥斯提供一些嬰兒用品。

同為加州代表的黨友Tony Cárdenas亦有提出戈麥斯父子的合照，並笑稱嬰兒是在首輪投票中出生，現時已經4個月大。暗指投票時間太長。

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責任編輯：李俊儀