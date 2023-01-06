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C朗料獲沙特政府放行 准與未婚妻同居

環球社會熱點 14:17 2023/01/06

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葡萄牙球星C朗拿度加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，展開職業生涯新一頁。但C朗的私人關係可能有點麻煩，因為沙特不允許未結婚伴侶同居，即C朗未必能與未婚妻Georgina同住。但據悉沙特政府早已不干涉未婚同居問題，因此C朗一家可以順利在當地居住。

C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）正式加盟艾納斯（Al-Nassr），在球場亮相時家人亦陪伴在旁，相信他們一家將搬到沙特居住。但沙特法律列明，禁止未婚男女同居，仍不時會在案件上作為控罪。

但當地律師表示，即使相關法律依法生效，但沙特政府近年已不太關注未婚同居問題，特別是針對外國居留人士，因此相信C朗能與Georgina居住。

不過，即使Georgina能夠與愛郎同居，但由於二人並非婚姻關係，她仍需要申請簽證才能在沙特定居。

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C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄 【下一頁】

C朗加盟後，何時為球隊披甲引起不少關注。他因拍打愛華頓球迷電話被罰停賽兩場，但艾納斯已決定無視禁令。C朗原定在周四（5日）聯賽對Al Ta’ee的賽事上陣。但因球埸安全問題，賽事延至周五（6日）開賽，屆時可能是他第一次代表球隊出戰。

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責任編輯：吳漢培

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