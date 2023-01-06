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【百度9888】中資科網巨頭輪流訴不滿？　李彥宏：「馬化騰說的問題，百度都有」

新經濟追蹤 13:35 2023/01/06

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【百度9888】中資科網巨頭輪流訴不滿？　李彥宏：「馬化騰說的問題，百度都有」

宏觀經濟轉差、監管收緊之下，中資互聯網企業從急速擴張轉為強調降本增效，屢傳有科網企業高層向員工訴不滿。繼騰訊 （00700） 馬化騰指斥「騰訊內部貪腐觸目驚心」，內媒引述百度 （09888） 2023年的新年內部通訊中，創辦人李彥宏也提及公司內部管理、業務上的問題，直言「騰訊的那些問題，百度也都有」。

據報，該文章在百度內聯網發布，全文長達7000字，內容取自李彥宏和百度資深副總裁崔珊珊2022年12月的內部直播影片。被問及有否留意馬化騰同期講話時，李彥宏隱晦地稱百度也有同樣問題，崔珊珊則補充：

反腐的例子百度也經常看到，也是「嚇死人」。

李彥宏：不能只留意收入量　要留意收入質素

馬化騰罕有在半公開場合上動氣斥員工，並特別點出平台與內容事業群（PCG）部門未有給予自己足夠危機意識，李彥宏表達內容相對平和，但也指出員工設置目標、執行從上而下出現偏差等問題。

他表示，百度內容業務表現同樣不算理想，但補充：「我們沒有（騰訊）視頻號這樣的明星產品，這其實是我們跟騰訊在過去一年的差距……我們的研發強度、研發佔整個收入的比例是比騰訊高的。我們信這個，雖然也覺得現在虧錢虧得很厲害，但相信末來會有相應的回報。」

李彥宏續指，很多新業務都在虧錢，時間長了以後，大家覺得虧錢是理所應當的，不會想這個業務再過三年能賺錢、還是再過五年能賺錢、還是再過一百年也不會賺錢，應強調「虧是因為高速成長，短期是行的，但是長期是不行的」。

他指出，百度新業務部門設立OKR（目標與關鍵成果）時，只列收入增長目標，但沒有留意質素，「一個明星業務、一個高增長業務，仔細一看，自研產品只佔收入的20%多，70%多的東西都是轉售。那跟貿易公司有什麼區別呢？」

他指出，百度研發投入佔收入20%以上，但業績實際效果有明顯反差，反問有多少同事意識到「收入質量不高」問題，認為要同時考慮毛利、運營利潤、現金流等標準。

李彥宏：高層理念「層層遞減」

李彥宏同時指出，花時間與集團高層理念「對齊」，但執行時傳達OKR依然會出現變形，令同事思考模式變成「公司要GMV我就做GMV ，公司要DAU我就做DAU，公司要收入就想辦法把流水變成收入。有時候我們對於業務的理解變成了『層層遞減』」。

他鼓勵員工要站在更高角度思考問題，做事情除了滿足OKR之外，應看看設置的目標對業務的長期成長有沒有作用。

李彥宏闡述今年目標時稱，中國去年底再現「抓經濟」訊號，互聯網行業對宏觀環境高度敏感，更要搶機會、搶創新，期望可以至少能有一個「高成長、有創新」的業務。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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