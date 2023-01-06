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【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券

理財智慧 15:35 2023/01/06

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隨著旅客入境條件逐步放寬，K11 MUSEA由1月9日起推出全城消費獎賞，顧客只需出示有效海外護照或旅遊證件，毋須任何消費，即可換取總值超過2,200元之電子消費禮券，同日總消費達指定金額，更可額外獲贈2,800元 K Dollar (1 K Dollar可作港幣1元使用)，盡享逾價值 5,000元禮遇。另外，兔年將至，K11 MUSEA更推出獨家升級優惠，顧客凡於館內消費滿 1,500元，更可獲贈五倍K Dollar獎賞，享受雙重優惠。

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

隨著旅客入境條件逐步放寬，市道逐步復常，K11 MUSEA為全城旅客及市民帶來全方位消費禮遇，涵蓋購物、飲食及休閒玩樂等各個範疇。由1月9日至2月28日，顧客只需於K11 MUSEA地下Koncierge出示有效海外護照或旅遊證件，即可透過「K11 HK」流動應用程式獲取總值超過2,200元之電子消費禮券，於K11 MUSEA逾180個商戶盡享尊貴禮遇，包括國際品牌如Burberry、Balenciaga、Cartier、Saint Laurent，人氣美妝及零售品牌Lancôme、Estée Lauder、Guerlain、MoMA Desgin Store、Fortnum & Mason等；同日消費累積滿80,000元，即可額外獲2,800元K Dollar，綜合各項優惠，顧客共可享超過價值逾5,000元消費獎賞。到訪 K11 MUSEA的顧客亦可參加免費藝術導賞團，探索K11 MUSEA的建築奧秘，飽覽館內國際級藝術品。

適逢兔年將至，K11 MUSEA由1月9日至31日推出獨家優惠，顧客凡於館內即日單筆消費滿 1,500元，即可獲贈五倍K Dollar獎賞。K11集團亦為顧客帶來多個應節活動及特色產品，包括 由1月3日至2月28日於K11 MUSEA 6樓舉辦限定春日市集Pop-up，與Alcohood、夜上海、 00Rings、Nestbloom及Oon Jewellery等創意品牌合作，帶來多款精緻美食以及手工年貨。K11集團本年度亦與當代藝術家Micheal Lau劉健文合作，推出限量版利是封。利是封以超現實風格創作，可延伸或一雙一對拼合出金光閃閃的繁花，寓意美好豐盛，和平富足。顧客即日起可於「K11 HK」流動應用程式內選購，數量有限，售罄即止。

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另外，K11 MUSEA近月獲Versace、Christian Louboutin 、Jimmy Choo、Swatch等知名品牌進駐，Chanel亦完成店舖升級，為顧客在新春帶來全新購物體驗。多個品牌均推出兔年獨家限量產品，包括位於K11 MUSEA的全港首個Burberry概念旗艦店將限量推出兔年膠囊系列，以玩味背靠背兔耳造型打造限定版心型圖案及印花，點綴女士服飾及配飾。當代製鞋大師Christian Louboutin為慶祝K11 MUSEA新店開業，推出全港獨家Starlight Collection，14,000顆水晶全部由人手鑲嵌，「紅底鞋」之王將於新春閃爍全場。英國頂級品牌Mulberry亦聯同Miffy推出聯名膠囊系列，將在K11 MUSEA店獨家發售。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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責任編輯：嚴浩文

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