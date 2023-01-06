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【大行看法】摩根資管：今年收益率和估值提供十多年來最佳買入點　看好信貸多於股票

股市 13:23 2023/01/06

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摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，今年「減持」股票，調升信貸至「增持」，反映該行對短綫持續審慎及針對低迷的增長期，不過，認為今年收益率和估值的重置為投資者提供十多年來的最佳買入點。摩根資管建議，可以先考慮固定收益，因利差帶來的機會變得吸引，然後是股票，因預期年初企業盈利仍處下行周期。

盛楠指，通脹正在回落，但仍然維持不尋常地高，變相政策利率似乎要停留在高水平，而不是大幅走低。儘管如此，投資者繼續定價利率將迅速逆轉，債券和貨幣市場似乎已大幅反映經濟衰退的風險，只是信貸和股票市場尚未完全承認這一點。

盛楠提行，美國經濟溫和衰退風險上升，歐洲可能已經陷入衰退。同時，中國自解除清零政策後，中國正在復甦路上。

雖然摩根資管對股票持「減持」看法，但鑑於美元走軟前景及估值更佳，該行偏好非美國股票市場。而在主權債，繼續看好美國國債，而非核心歐洲債券。

該行對信貸看法為「增持」，現時高收益債利差收窄得令人不安，儘管整體收益率具有吸引力，但違約率將從目前的低迷水平上升。由於未來幾個月利率波動可能朝下行趨勢，預計美國投資級信貸、部分歐洲信貸，甚至新興市場債的將出現更好的套利機會。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：袁諾曦

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