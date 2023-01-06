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英鐵路罷工被指造成逾37億損失 各大火車站空無一人

環球社會熱點 13:40 2023/01/06

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英國多個工會近期舉行罷工，爭取改善薪酬待遇，其中就包括鐵路工會。英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會於當地時間周五（6日）舉行本周第二次罷工，各大火車站空無一人。英國鐵路網公司表示，罷工至今已造成逾4億英鎊（約37.3億港元）的損失。

英國擬立法結束罷工潮 要求公營部門維持最低服務水平 【下一頁】

RMT將於當地時間周五開始罷工48小時，為本周第二次。而在兩次罷工之間，英國火車駕駛工會（Aslef）的數千名司機亦有舉行為期24小時的罷工，導致整個英格蘭地區的火車服務陷入停頓。

據報，Aslef周四（5日）的罷工影響15間火車營運商，波及英格蘭東南部、中部及北部大部分地區，伯明翰新街（Birmingham New Street）及倫敦維多利亞（London Victoria）等重要轉運站均無列車駛經。

隨著RMT數千名工會成員將再次罷工至周六（7日），料英國屆時只剩下約2成列車維持正常服務。火車服務料將會在下周日（8日）中午恢復正常。英國鐵路網公司（Network Rail）表示，至去年夏天以來，全國罷工累計已造成逾4億英鎊的票務收入損失。

英鐵路工人再罷工 工會揚言行動或持續數月 【下一頁】

英國鐵路網公司發言人透露，每個罷工日會損失約2,000萬至2,500萬英鎊（約1.8億至2.3億港元）。

RMT和 Aslef的領袖將於下周一（9日）和英國鐵路事務常務次官Huw Merriman會晤，雙方將嘗試達成協議。雖然目前未有計劃舉行更多罷工，但Aslef秘書長Mick Whelan指若未取得進展，將會舉行進一步罷工。兩個工會成員亦將在近期投票，決定是否將工業行動授權期限延長半年。

英國國家統計局（ONS）最新數據顯示，罷工已對經濟產生廣泛影響，6分1企業指表態在11月時受影響。有逾4%受訪企業承認，當月因鐵路及郵政工人同時罷工時，難以獲取經營所需物品。

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責任編輯：李俊儀

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