南韓輸入個案中國旅客佔比增 政府誓嚴懲逃跑確診者

南韓要求中國入境的旅客接受新冠病毒檢測，希望加強控制潛在傳入個案。政府公布最新數字指出，當地新增確診數回落至低於6萬，惟輸入個案中國旅客佔比繼續上升，至超過80%。政府亦表明，會嚴懲早前的中國逃跑確診人士。

中國旅客佔7成南韓輸入個案 逃跑確診男落網 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周五（6日）公布，當地新周四（5日）增約5.69萬宗確診，較日前減少逾7,000宗，連續3日下跌並回落至6萬宗以下。新增確診數按周減少超過8,000宗，政府認為疫情有減弱趨勢。

政府亦指同日錄得258宗輸入個案，當中208宗為中國旅客，佔比達80.6%。與周三（4日）數據相比，輸入個案總數上升，中國旅客個案佔比亦增加。

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檢測規定實施頭三日，中國入境的旅客落地檢測陽性比率分別為20%、26%及31.5%。不過當局周四起要求由中國入境旅客也需出示出發前核酸陰性證明，因此落地檢測陽性比率預計其後會下跌。

行政安全部災難安全管理本部長金星鎬同日表明，政府將嚴懲周四落網﹑擅自離開隔離酒店的41歲檢測陽性中國男子。金星鎬指政府將密切關注海內外疫情，確切執行海外入境陽性人士的隔離規定。

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責任編輯：吳漢培