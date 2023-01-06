▲ 【AAPL】天風郭明錤：蘋果AR/MR頭戴裝置測試未達標 仍看好春季發布、最快第二季末出貨

蘋果（Apple，美：AAPL）產業鏈分析師、天風國際證券的郭明錤在社交平台發文指，蘋果AR/MR頭戴裝置開發進度因機件摔落測試不及標準，與軟件開發工具的進程晚於預期，1月舉行發布會的機會逐漸降低。郭明錤補充，按目前進度，蘋果仍有望在今年春季發布AR/MR頭戴裝置，估計將會在新年度WWDC大會公布。

郭明錤原先預期，蘋果AR/MR頭戴裝置可在今年第二季大量出貨，最新評估時間將延後到第二季末或第三季。

蘋果研發AR/MR裝置已是公開的秘密，去年外界已發現蘋果註冊「realityOS」商標，上月有業內分析人士指，蘋果擬將作業系統名稱再改為「xrOS」，代表屬於延展實境（Extended Reality）的應用，並估計蘋果會在今年1月內發布新裝置。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

相關文章：

【元宇宙】蘋果CEO庫克與朱克伯格再唱反調 「AR是未來趨勢、不看好元宇宙」

【AAPL】天風郭明錤：蘋果6月舉行的WWDC不會發布AR/MR頭戴設備及realityOS系統

【AAPL】天風郭明錤：Meta削頭戴設備出貨量無礙VR行業高速增長 蘋果新產品料徹底改變市場、微軟值得關注

編輯：麥德銘