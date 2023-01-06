【中港通關】冠忠巴士升0.8%　周日起逐步恢復跨境運輸服務

▲ 【中港通關】冠忠巴士：周日起逐步恢復跨境運輸服務

冠忠巴士 （00306） 公布，隨著香港與中國內地恢復旅檢服務，集團將於周日（8日）起逐步恢復跨境運輸服務。董事會預期，集團恢復核心跨境業務後將逐步重拾集團的業務表現。冠忠巴士收升0.8%，報2.48元。

公司指，經過三年2019冠狀病毒病疫情後，香港政府於昨（5日）宣布將於1月8日起分階段有序恢復與中國內地通關。集團管理層將致力確保具備充足的運輸能力，包括擁有足夠狀況良好的客車及司機， 以順利及有序地恢復跨境運輸服務。

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編輯：姚卓然

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