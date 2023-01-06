【通關商機】3實體展疫後回歸下周揭幕　搶通關先機吸逾萬買家　展商料2023生意額增10%

▲ 本月9日至12日舉辦的香港玩具展、香港嬰兒用品展、香港國際文具及學習用品展將有逾千家企業參展，展商冀搶通關先機攻中港市場，料今年生意額增1成。（曾耀輝、楊嘉軒攝）

香港貿易發展局（貿發局）主辦的第49屆香港玩具展、第14屆香港嬰兒用品展，及香港貿發局與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的第21屆香港國際文具及學習用品展，將於本月9日（下周一）至12日回歸香港會議展覽中心舉辦實體展覽，貿發局表示將全方位幫助業界爭取訂單。

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3項展覽吸逾千展商 內企佔逾4成

因應香港和中國內地將於本周日（8日）恢復免檢疫通關，香港貿發局指出，將有逾千名廣東省企業代表來港參加3項展覽。香港貿發局副總裁張淑芬表示：「今次三項展覽總共吸引來自17個國家和地區、超過1,000家展商，包括多個展團。當中玩具展的中國內地展團有超過250家展商，展覽得到廣東省商務廳的『粵貿全球』計劃大力支持，吸引超過120家來自廣東省的企業參展。另外，三項展覽至今已有超過1萬名買家登記參觀。」

張續指，3項展覽共吸引超過400家內地商企參展，佔總數逾4成，可見香港和內地的商務關係非常密切。貿發局玩具業諮詢委員會主席湯誠正表示，中港兩地通關除了有利帶動展商生意額上升，亦有助專門銷售特許經營產品（Licensed Product）的生意踏上「復常之路」，方便商家前往內地為旗下產品進行大型商場推廣。

玩具商新產品 冀攻中港市場

有份参與玩具展的樂滙實業（香港）有限公司市場部經理 Janice Chan 指出，將展示仍未在香港及內地市場推出的新產品，期望透過參展找到中港兩地的買家，藉此將新產品打入中港市場。對於兩地即將通關，陳表示熱切期盼，冀更多內地買家來港參觀展覽，藉此提升訂單量。

專營玩具模型的樂雅兒玩具（香港）有限公司，其銷售及採購經理蘇詠珊稱，以往接待高消費力遊客較多的上水門店，2021年12月的銷售額約30萬元，受中港疫情反彈及兩地未通關影響，2022年同月錄得按年2成跌幅至約24萬元。蘇表示，公司生意受疫情拖累已下跌接近30%，惟對中港通關抱有期望，希望透過參展發掘更多商機，預料2023年生意額會有按年10%增長。

陸路運輸漸復常 跨境出口料增長

由於過去一年受疫情及香港與內地跨境貿易往來限制影響，本港出口備受壓力，貿發局預期去年全年出口整體跌幅為6%。展望2023年，雖然中美貿易摩擦持續、俄烏地緣政治局勢仍然緊張，惟預期香港與內地跨境陸路運輸在今年2至3月逐漸復常，加上出口到東盟市場的帶動，貿發局預測香港出口總值在今年或錄得5%升幅。

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記者：楊嘉軒

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