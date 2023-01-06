【視像會議】Zoom仿傚蘋果、Meta　推虛擬化身功能   

▲ 次更新將會是「人形版」的虛擬化身，並讓用戶定制各種動作和表情，以表達當時的情緒反應。（Zoom）

為進軍元宇宙，Meta逐步在Facebook和Instagram推出3D 頭像作為虛擬化身（Avatars），而蘋果（Apple）旗下的Memoji也提供類似功能。視像會議應用程式開發商Zoom宣布一系列功能更新，當中亦包括了虛擬化身。

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Zoom去年初推出了虛擬動物頭像，讓用戶使用貓、狗和狐狸等動物的3D形象開會，增加視像會議的趣味性。是次更新將會是「人形版」的虛擬化身，並讓用戶定制各種動作和表情，以表達當時的情緒反應。

助用戶分辨回覆中訊息

Zoom也將會為會議中的聊天添加類似Slack、Facebook Messenger或iMessage的線程訊息（Threaded Messages）和反應（Reactions）功能。Zoom表示，這些功能將有助用戶更容易分辨回覆中的訊息。

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至於採用收費計畫（Premium Plan）的用戶，則將獲得「會議問答」功能，協助主持人維持會議秩序，將小組問題限制在應用程式的一個區域中，並提供彈出式界面讓主持人查看及回應。

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責任編輯：陳卓賢