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【視像會議】Zoom仿傚蘋果、Meta　推虛擬化身功能   

科技 14:00 2023/01/06

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次更新將會是「人形版」的虛擬化身，並讓用戶定制各種動作和表情，以表達當時的情緒反應。（Zoom）

為進軍元宇宙，Meta逐步在Facebook和Instagram推出3D 頭像作為虛擬化身（Avatars），而蘋果（Apple）旗下的Memoji也提供類似功能。視像會議應用程式開發商Zoom宣布一系列功能更新，當中亦包括了虛擬化身。

【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘

Zoom去年初推出了虛擬動物頭像，讓用戶使用貓、狗和狐狸等動物的3D形象開會，增加視像會議的趣味性。是次更新將會是「人形版」的虛擬化身，並讓用戶定制各種動作和表情，以表達當時的情緒反應。

助用戶分辨回覆中訊息

Zoom也將會為會議中的聊天添加類似Slack、Facebook Messenger或iMessage的線程訊息（Threaded Messages）和反應（Reactions）功能。Zoom表示，這些功能將有助用戶更容易分辨回覆中的訊息。

【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起

至於採用收費計畫（Premium Plan）的用戶，則將獲得「會議問答」功能，協助主持人維持會議秩序，將小組問題限制在應用程式的一個區域中，並提供彈出式界面讓主持人查看及回應。

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責任編輯：陳卓賢

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