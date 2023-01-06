2023波動難降溫　跌市後多元資產回報有望回升

去年股債齊跌，市場劇烈波動，對不少投資者構成極大挑戰。隨著投資格局日益改變，投資者需要重新考慮如何進行資產配置，以達致分散投資以及獲得可持續收益。我們認為，股債估值已顯著回落，意味著未來的回報潛力將更吸引，但鑑於波動水平高居不下，經濟前景仍不明朗，個股及個債券的表現差異將會擴大，審慎及多元投資是關鍵。

投資格局已發生轉變

2022年初股債均遭到猛烈抛售，令不少投資組合損失慘重。但危機亦意味著機遇，經過一輪跌市，股票及固定收益早前屢破新高的估值已經回落。我們認為，當前估值較低，意味著未來的預期回報或會增加。對於固定收益資產而言，孳息率和預期總回報緊密相關，政府債券孳息率攀升、投資級別債券和高息債券的信貸息差擴闊已經推升長期預期回報。在股票方面，估值變低則反映更有空間實現正面增長；除美股外的不少股票市場的估值已處於近十年的低位。

但需要留意的是，市場風險已經顯著提高，這是因為環球金融危機後，央行通過「放水」舒緩投資者憂慮及平抑波動，而當前全球主要央行紛紛撤回經濟刺激政策，導致投資格局出現結構性轉變。隨著央行聚焦於遏制通脹和縮減流動性，投資者將會感到憂慮，價格波動亦更趨明顯。我們認為，市場將維持較高波動，而投資者可能仍未做好準備。

2023年應重新檢視資產配置策略

面對更具挑戰的投資環境，多元資產投資者可以從五個方向著手，重新檢視投資組合的配置策略。第一，廣泛配置全球資產，因為過去數月的回報反映單一的資產類別難以為多元資產組合提供支持，分散投資更值得考慮。

第二，政府債券或重獲吸引力，尤其是市場情緒因經濟或地緣政治衝擊急速轉差時，美國、德國及日本等國家的政府債券有望重新發揮「避險」的效果。

第三，市場承壓時可考慮「避險」貨幣，如美元、瑞士法郎及日圓。

第四，波動市况下主動型投資更有利。我們預期個股及個債的表現差異將會持續擴大，這將對主動型投資者更為有利，透過基本因素選股和選債將至關重要。

第五，配置股票，但同時要加強風險管理。我們認為，雖然配置股票往往為長線投資帶來具吸引力的回報，但短期内的市場波動不容忽視。

勿輕易被波動嚇退

我們認為，2023年市場波動不會減退。對於長線投資者而言，保持投資是應對波動市況的最佳策略，急於退市往往會錯過市場快速反彈。另外，不少資產過去十年錄得亮麗表現，導致不少投資者缺乏應對波動升溫、前景不明朗環境的經驗，因此投資者仍需要謹慎配置投資組合。另經濟指標具有一定的滯後性，而市場的復甦經常早過經濟指標出現改善，因此投資者亦需要留意具吸引力的入市時機。

責任編輯︰梁浩碩