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【人事變動】港交所旗下LME主席Gay Huey Evans將離職

Hot Talk 12:17 2023/01/06

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【人事變動】港交所旗下LME主席Gay Huey Evans將離職

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）公布，主席Gay Huey Evans將不尋求連任，並在任命新主席後離職。

LME周四（5日）公布，Evans表明無意尋求連任，但她將在過渡期間繼續協助董事會和行政人員，其後將轉任LME高級顧問。LME董事會已開始在全球範圍內尋找新主席，並將適時更新市場情況。而聲明亦沒有提及Evans離職原因。

LME在2019年委任 Evans 擔任主席，是交易所142年來首位女性主席。Evans在英國金融監管機構任職長達30年，曾經擔任渣打銀行獨立董事。

LME去年3月在鎳（nickel）期貨市場大挾倉時，決定暫停並取消數以十億美元計的鎳期貨交易，其後遭多間對沖基金於倫敦法院控告，使這間擁有146年歷史的交易所聲譽受到嚴重打擊。

另外，LME新委任兩名獨立非執行董事，分別是Martin Fraenkel及Pierre Vareille，並將於今年第一季度加入董事會。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：姚卓然

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