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麥卡錫11度挑戰美議長失敗 164年來最長

環球政治 12:03 2023/01/06

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美國眾議院議長選舉連續3日舉行，共和黨領袖麥卡錫仍然未能成功當選。第11輪投票中，麥卡錫支持票數維持，現時議長之選已成164年以來最長一次。不過，據悉麥卡錫的遊說開始有進展，惟離成功當上議長仍有不少差距。

美共和黨繼續内訌 眾院6輪投票麥卡錫仍未當選議長 【下一頁】

眾議院周四（5日）繼續舉行議長投票，麥卡錫（Kevin McCarthy）直至第11輪時，得票仍然是200，20名黨友堅拒支持麥卡錫。即使麥卡錫周三（4日）已向極右死忠派提出重大讓步，仍未能扭轉對方心意。

現時眾議院已決定休會至當地時間周五（6日）中午，共和黨內積極商討如何打破困局，死忠派亦有更多時間考慮麥卡錫的提案。消息人士透露，麥卡錫盟友與反對派的談判取得進展。

消息人士指麥卡錫周三已對多項死忠派要求讓步，包括同意只需一名眾議員即可發起議長不信任動議，以及安排更多自由派黨團人士（Freedom Caucus）加入有影響力的眾議院議事規定委員會等。

美眾院議長懸而未決 麥卡鍚3度闖關失敗 【下一頁】

多個消息指出，德州眾議員羅伊（Chip Roy）與麥卡錫接近達成共識，屆時對方將改投支持。然而，麥卡錫仍然需要更多反對派人士倒戈才有望確保議長一職所需的218票。有5名死忠派眾議員已表明，不會支持麥卡錫。

麥卡錫周四依然堅稱，他會繼續挑戰議長席位，直至與反對派達成協議。美國有線新聞網絡（CNN）記者問及，麥卡錫是否意識到投票結果可能不會變改，他回應稱「我一定會勝利」。

CNN分析指出，即使前總統特朗普（Donald Trump）周三公開再度支持，麥卡錫仍舊無法順利當選眾議院議長，反映共和黨內特朗普影響力已逐漸下降。知情人士指出，特朗普認為自己支持有力改變結果，最終卻不如他所願。

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責任編輯：吳漢培

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