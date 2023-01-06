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【meme股】美家居零售商3B家居據報或數周內申請破產　股價大插三成

股市 11:42 2023/01/06

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【meme股】美家居零售商3B家居據報或數周內申請破產　股價大插三成

據外電述消息人士指，曾被Reddit投資論壇追捧的「meme股（迷因股）」之一的Bed Bath & Beyond（美：BBBY，3B家居）正準備破產聲請，可能在數周內申請破產重組。該美國家居用品零售商昨日（5日）股價大插29.9%，報1.69美元。3B家居盤後再跌8.3%，報1.55元。

報道指，根據證券備案文件，3B家居已為2月1日到期的約15億美元債券支付利息。不過，消息人士指，公司正在考慮不支付該筆期債務以節省現金，這可能會在公司正式違約前觸發30天的寬限期。

總部位於紐澤西州友聯市的3B家居周四取消擬議的債務交換計劃，並表示可能無法持續經營。在一份申報文件中，公司表示正在採取措施改善現金狀況，但在截至11月26日的九個月中，經常性虧損和負現金流使得公司能否繼續經營存在「重大疑問」。

公司表示正在探討各種選項，包括重組債務、出售資產或聲請破產，但「這些措施可能不會成功」。另外，公司代表在聲明中表示，公司「目前尚未下定決心」重新獲得市場佔有率和增強流動性。

至於另一消息人士表示，如果公司尋求破產保護，它可能會尋求現有債權人的融資，以幫助其完成法院重組。同時，又已聘請重整和諮詢公司 AlixPartners LLP 幫助就解決其財務困境的方案提供建議，並還得到Kirkland & Ellis LLP的重組律師和Lazard的投資銀行家的建議。

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編輯：姚卓然

 

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