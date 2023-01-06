【英國王室】哈里自爆曾經吸毒 於阿富汗殺25名塔利班

英國哈里王子自傳出版在即，外界料他將於書中大爆王室秘密。據報哈里在書中透露多個事件細節，包括曾和哥哥威廉請求父親查理斯，不要和現任太太卡米拉結婚。哈里亦在書中透露，他曾經吸毒，並在阿富汗殺死了25名塔利班成員。

哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解 【下一頁】

哈里（Prince Harry）的自傳《Spare》將於下周二（10日）正式出版，此前英媒《衛報》已節錄當中內容報道，哈里在書中講述威廉（Prince William）出手令他受傷的細節。現再有報道指，哈里在書中講述當年他穿納粹制服參加派對，及在阿富汗服役等事件的細節。

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哈里在書中表示，他和威廉由於憂慮將擁有一個邪惡的繼母，所以兩人曾懇求查理斯（King Charles III）不要迎娶卡米拉。哈里透露，在查理斯再婚前，他和威廉曾分別和卡米拉會面，但若她能令查理斯開心，兩兄弟願意發自內心原諒她。哈里並未在書中透露是會面時間等詳細。

哈里曾在2005年時，被拍攝到身穿納粹制服參加派對，相片引來極大迴響，最終哈里需向外界致歉。哈里在書中透露，他當時在納粹和飛行員制服中猶豫不決，最後致電威廉和凱特尋求意見，兩人笑著回覆他應穿納粹制服，令他作下決定。

哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根 【下一頁】

哈里亦在書中自爆，他17歲時在他人家中取得可卡因，並在其他數個場合吸食過。他強調自己並不喜歡，亦未令他感到特別興奮，但的確令他自覺與眾不同。哈里亦指，他曾在伊頓公學（Eton College）的浴室中吸食大麻，當時他的保鏢警察正在大樓外巡邏。

哈里於2012至2013年間曾在阿富汗服役，他在書中透露一共執行6次任務，所有任務均有傷亡，他強調安排合理。哈里透露，曾陷入激烈且混亂的戰鬥中，累計殺死25名塔利班分子。

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責任編輯：李俊儀